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"فايننشال تايمز" عن مستشار لنتنياهو: قادرون على تحقيق أهدافنا الحربية وتقدم المفاوضات سيُحدّد مسار الأيام المقبلة
Lebanon 24
09-05-2024
|
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