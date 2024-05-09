Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة على مبنى عسكري وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

Lebanon 24
09-05-2024 | 11:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة على موقعين عسكريين لـ"حزب الله" في منطقة أبو شاش وميس الجبل جنوبي لبنان
lebanon 24
10/05/2024 01:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطائرات مبنى عسكريا تابعا لـ"حزب الله" في عيتا الشعب جنوبي لبنان
lebanon 24
10/05/2024 01:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق ميس الجبل ويارين والخيام جنوب لبنان
lebanon 24
10/05/2024 01:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف منشأة عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
lebanon 24
10/05/2024 01:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:16 | 2024-05-09
17:59 | 2024-05-09
17:49 | 2024-05-09
17:47 | 2024-05-09
17:43 | 2024-05-09
17:41 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24