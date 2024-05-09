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البيت الأبيض: بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أكثر من مرة رفضه بشنّ عملية في رفح

Lebanon 24
09-05-2024 | 11:43
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