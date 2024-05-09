Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث العسكري الإسرائيلي: لدينا ذخيرة لمهمتنا في رفح وما نحتاجه موجود

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لدينا ما يلزم من ذخيرة لعمليّة رفح
lebanon 24
10/05/2024 01:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية وقائد جديد للقيادة المركزية
lebanon 24
10/05/2024 01:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: جنود نيتسح يهودا يحاربون في غزة بشجاعة ويحافظون على قيمنا ومبادئ القانون الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 01:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: لا توجيهات خاصة للجبهة الداخلية في إسرائيل على ضوء التهديدات الإيرانية (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 01:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:16 | 2024-05-09
17:59 | 2024-05-09
17:49 | 2024-05-09
17:47 | 2024-05-09
17:43 | 2024-05-09
17:41 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24