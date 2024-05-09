جعجع: من كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع كل الفترة السابقة حتى اليوم؟ الأمن العام مع أي فريق سياسي؟ كان بإمكانهم التحرك لكنهم لم يفعلوا ونحن تحركنا عندما "وصل الموس للرقبة"

Lebanon 24