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وزارة الخارجية الأميركية: مساعي التوصّل لاتّفاق وقف النار في غزة "بالغة الصعوبة"

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:44
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