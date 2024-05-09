جعجع للـ"ال بي سي": الأجهزة الأمنية كافة مُطالبة بالتحرّك الآن كون عدد اللاجئين السوريين كبير جداً والأمن العام قادر على التحرّك وإذا كان بحاجة لأيّ مساعدة فليُعلن ذلك علناً

Lebanon 24