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جعجع: سنستفيد من الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لمعرفة حقيقة "المليار يورو" المقدمة من الاتحاد الأوروبي للحكومة اللبنانية وإذا كانت "مساعدة طبيعية" أو دعم للجيش والقوى الأمنية فنحن معها

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:50
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