المتحدث باسم البنتاغون: السفينة "ساغامور" غادرت قبرص اليوم محملة بالمساعدات الإنسانية لنقلها إلى سفينة موجودة حاليا قبالة سواحل أسدود لبدء عملية تنظيم المساعدات الإنسانية لغزة

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