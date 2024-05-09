Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: أي عملية عسكرية واسعة في رفح ستُعرّض حياة أكثر من مليون مدني للتهديد

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: يجب ألا تشن إسرائيل عملية عسكرية في رفح دون خطة تأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أوضحنا أننا ما زلنا نعارض عملية عسكرية واسعة في رفح ونحاول التوصل الى اتفاق لوقف النار يطلق سراح الرهائن
lebanon 24
10/05/2024 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الملكي البريطاني: نفذنا تاسع عملية لإسقاط مساعدات من الجو إلى غزة تضم أكثر من 11 طنا من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة
lebanon 24
10/05/2024 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الصومالي: مقتل أكثر من 50 مسلحا في عملية عسكرية جنوبي البلاد
lebanon 24
10/05/2024 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:20 | 2024-05-09
18:18 | 2024-05-09
18:16 | 2024-05-09
17:59 | 2024-05-09
17:49 | 2024-05-09
17:47 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24