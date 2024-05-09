Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي: قرار وقف مساعدات عسكرية لإسرائيل ارتبط مباشرة بمقتل عمّال الإغاثة

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة بوليتيكو الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين: بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال مضت بغزو رفح
lebanon 24
10/05/2024 01:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن ستدرس تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل
lebanon 24
10/05/2024 01:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ في رسالة لبايدن: المساعدات العسكرية لإسرائيل أولوية ملحة
lebanon 24
10/05/2024 01:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: هناك إحباط عميق في الحكومة الإسرائيلية من القرار الأميركي بوقف شحنة الأسلحة (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 01:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:20 | 2024-05-09
18:18 | 2024-05-09
18:16 | 2024-05-09
17:59 | 2024-05-09
17:49 | 2024-05-09
17:47 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24