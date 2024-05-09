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"إسرائيل هيوم": وزير الأمن القومي بن غفير سيطلب إجراء تصويت في المجلس الوزاري على منع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة من كافة المعابر

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:41
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