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"إسرائيل هيوم": وزير الأمن القومي بن غفير سيطلب إجراء تصويت في المجلس الوزاري على منع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة من كافة المعابر
Lebanon 24
09-05-2024
|
15:41
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