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حكومة الحرب في إسرائيل تدرس تأجيل عملية رفح أو إيجاد صيغة مقبولة مع الأميركيين (الحدث)

Lebanon 24
09-05-2024 | 16:09
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