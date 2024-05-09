Advertisement

أخبار عاجلة

رجل يطلق النار في مركز للشرطة في باريس وإصابة شرطيين اثنين

Lebanon 24
09-05-2024 | 17:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة شرطيين بإطلاق نار داخل مركز للشرطة في فرنسا
lebanon 24
10/05/2024 09:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شرطيين بإطلاق نار داخل مركز للشرطة في فرنسا
lebanon 24
10/05/2024 09:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين اثنين أثناء غوصهما قرب شاطئ زيكيم والجيش الإسرائيلي يطلق النار لتضليل الهدف (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 09:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. مجهولون يطلقون النار على آلية تابعة لإحدى البلديات
lebanon 24
10/05/2024 09:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:13 | 2024-05-10
02:11 | 2024-05-10
02:05 | 2024-05-10
02:03 | 2024-05-10
01:19 | 2024-05-10
00:24 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24