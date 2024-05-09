Advertisement

أخبار عاجلة

المفوض الأوروبي: ندعو السلطات الإسرائيلية لضمان أمن موظفينا ومحاسبة المتورطين بالهجوم

Lebanon 24
09-05-2024 | 17:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية دبلوماسية مُتفاوَض عليها
lebanon 24
10/05/2024 09:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: من الملحّ أن تتوقف السلطات الإسرائيلية عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
10/05/2024 09:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعتقد أن الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في الحد من الانتشار غير المسؤول للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية
lebanon 24
10/05/2024 09:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: للضغط على المفوضية الأوروبية لمساعدة وزارة الصحة والمستشفيات
lebanon 24
10/05/2024 09:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:13 | 2024-05-10
02:11 | 2024-05-10
02:05 | 2024-05-10
02:03 | 2024-05-10
01:19 | 2024-05-10
00:24 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24