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بيري: نتنياهو يعبّر عن نفسه ويتحدّث بشكل مستقل بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء أحياناً ويسبّب مزيداً من الإرباك

Lebanon 24
09-05-2024 | 18:21
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