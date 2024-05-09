Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس جهاز الشاباك السابق يعكوف بيري: الحكومة الإسرائيلية لا تضم قيادة تستطيع الإجابة عن تساؤلات الجمهور القلق

Lebanon 24
09-05-2024 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القناة 12 الإسرائيلية" عن رئيس الشاباك السابق نداف أرجمان: الحرب في غزة انتهت ونحن نخوض هناك قتالا فقط
lebanon 24
10/05/2024 09:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية يلتقي برئيسي الموساد والشاباك بعد لقائه نتنياهو
lebanon 24
10/05/2024 09:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد المتظاهرين أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 09:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ينتقد الحكومة الإسرائيلية ويتهمها بأنها تخلت عن سكان الشمال (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/05/2024 09:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:13 | 2024-05-10
02:11 | 2024-05-10
02:05 | 2024-05-10
02:03 | 2024-05-10
01:19 | 2024-05-10
00:24 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24