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السناتور بيرني ساندرز: استطلاعات الرأي تظهر أن الشعب الأمريكي بمختلف فئاته يريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
09-05-2024 | 18:31
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