Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: تقرير بلينكن لن يتهم إسرائيل بمخالفة شروط استخدام الأسلحة

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: من المرجح أن يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الكونغرس تقريرا ينتقد بشدة سلوك إسرائيل في غزة
lebanon 24
10/05/2024 09:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن": مسؤولون إسرائيليون أعربوا لمسؤولين أميركيين عن إحباطهم بشأن توقف شحنات الأسلحة
lebanon 24
10/05/2024 09:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: بايدن ونتنياهو تناولا العملية الإسرائيلية في معبر رفح خلال مكالمتهما يوم الاثنين
lebanon 24
10/05/2024 09:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: نتنياهو أبلغ بلينكن أنه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 09:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:13 | 2024-05-10
02:11 | 2024-05-10
02:05 | 2024-05-10
02:03 | 2024-05-10
01:19 | 2024-05-10
00:24 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24