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"أونروا": ارتفاع عدد النازحين من رفح بجنوب غزة إلى 110 آلاف مع اشتداد القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
10-05-2024 | 02:13
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