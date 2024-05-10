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منصوري: مصرف لبنان يسعى للسيطرة على الكتلة النقدية وقمنا بضبط التداول بالليرة حيث انخفضت كتلتها في السوق من 82 تريليون في بدايات الـ2023 إلى 59 تريليون ليرة

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:39
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