منصوري: مصرف لبنان يسعى للسيطرة على الكتلة النقدية وقمنا بضبط التداول بالليرة حيث انخفضت كتلتها في السوق من 82 تريليون في بدايات الـ2023 إلى 59 تريليون ليرة

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