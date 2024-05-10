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منصوري: لبنان يواجه استنزافاً خطيراً للموارد بما في ذلك رأس المال البشري ونحن بحاجة إلى الإستفادة من الطاقات الشبابية بكل الوسائل

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:42
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