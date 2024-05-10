Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: بن غفير اقترح خلال الاجتماع تقليل المساعدات لغزة إذا فرضت واشنطن عقوبات على إسرائيل

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع غالانت تلقى خلال اجتماعاته في واشنطن عبارات قاسية تجاه إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 13:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": وزير الأمن القومي بن غفير سيطلب إجراء تصويت في المجلس الوزاري على منع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة من كافة المعابر
lebanon 24
10/05/2024 13:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير: فرض واشنطن عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا هدفه الضغط علينا لأسباب سياسية (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 13:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو لم يف بالوعد الذي قطعه لبايدن بفتح ميناء أسدود خلال أيام أمام المساعدات لغزة
lebanon 24
10/05/2024 13:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:42 | 2024-05-10
06:32 | 2024-05-10
06:25 | 2024-05-10
06:07 | 2024-05-10
05:55 | 2024-05-10
05:55 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24