Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: التقرير هو الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية الأميركية منذ هجوم 7 تشرين الاول

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤول أميركي: وزارة الخارجية الأميركية تراجع صفقات أسلحة أخرى لإسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نشجّع السلطات على التحقيق في هجوم إقليم كردستان العراق وتقديم المسؤولين عنه للعدالة
lebanon 24
10/05/2024 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الوطنية الأميركية عن بلينكن: نحاول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعا وضمان عدم تكرار هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
10/05/2024 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: قلق بالغ من أن يمحو الهجوم على موظفي المطبخ المركزي التقدم في تدفق المساعدات لغزة (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:42 | 2024-05-10
06:32 | 2024-05-10
06:25 | 2024-05-10
06:07 | 2024-05-10
05:55 | 2024-05-10
05:55 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24