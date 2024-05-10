Advertisement

أخبار عاجلة

"فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع: شعور بالصدمة على أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية بسبب توتر العلاقة مع واشنطن

Lebanon 24
10-05-2024 | 08:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فايننشال تايمز" عن مستشار لنتنياهو: قادرون على تحقيق أهدافنا الحربية وتقدم المفاوضات سيُحدّد مسار الأيام المقبلة
lebanon 24
10/05/2024 17:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "مخاوف" بشأن رفح.. واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل لإسرائيل
lebanon 24
10/05/2024 17:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي مطلع على المحادثات لرويترز: نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية لم يتفاوضا مع حماس "بنية صادقة" على ما يبدو في أحدث جولة
lebanon 24
10/05/2024 17:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد اعتزام وفد "حماس" الوصول إلى القاهرة صباح الثلاثاء لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار (الشرق)
lebanon 24
10/05/2024 17:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2024-05-10
10:34 | 2024-05-10
10:27 | 2024-05-10
10:25 | 2024-05-10
10:20 | 2024-05-10
10:11 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24