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غوتيريش: أناشد مجددا حماس وإسرائيل التوصل إلى اتفاق لحقن الدماء وتحرير المحتجزين

Lebanon 24
10-05-2024 | 08:47
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