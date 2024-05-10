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وزير الخارجية الإسبانية: نشكر الجهود التي تبذلها أميركا مع قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:36
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