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المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: المجاعة تعصف في قطاع غزة بقرار من الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
10-05-2024 | 10:37
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