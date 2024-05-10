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جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 من جنود "الكتيبة 931" من "لواء ناحل" خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة (قناة فلسطين)

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:19
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