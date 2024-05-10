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مندوب روسيا: مليون ونصف المليون فلسطيني يواجهون الخطر في رفح (العربية)

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:23
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