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يديعوت أحرونوت: إصابة إسرائيلية بجروح وتضرر مبنى في بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:24
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