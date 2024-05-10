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143 دولة تصوت لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:27
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