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وزير الخارجية الإسرائيلي: توصية الجمعية العامة بمنح فلسطين العضوية الكاملة "تكريم لحماس"

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:35
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