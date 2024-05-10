Advertisement

أخبار عاجلة

محمود عباس: القرار سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يؤجل إلى الجمعة جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة (الحرة)
lebanon 24
10/05/2024 21:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محمود عباس: فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
lebanon 24
10/05/2024 21:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محمود عباس: فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
lebanon 24
10/05/2024 21:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يخفق في تمرير مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعد فيتو أميركي
lebanon 24
10/05/2024 21:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2024-05-10
13:39 | 2024-05-10
13:38 | 2024-05-10
13:36 | 2024-05-10
13:34 | 2024-05-10
13:14 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24