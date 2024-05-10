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القناة 14 الإسرائيلية: حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بذات القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب

Lebanon 24
10-05-2024 | 12:46
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