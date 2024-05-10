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وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان هاتفيا "الأزمة الإنسانية في غزة وجهود الوساطة ومفاوضات الهدنة" (الحدث)

Lebanon 24
10-05-2024 | 12:58
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