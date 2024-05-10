Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي كبير: حماس رممت ذراعها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (الميادين)

Lebanon 24
10-05-2024 | 13:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع والا عن مسؤولين في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: حماس تبذل جهودا كبيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية لشن هجوم في المستقبل
lebanon 24
10/05/2024 23:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: العرض الراهن من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/05/2024 23:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: وفد إسرائيلي متوسط المستوى سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم إمكانية تغيير حماس لموقفها بخصوص أحدث شروط لوقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/05/2024 23:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن خلال لقاء الرئيس الإسرائيلي: حماس مسؤولة عن عرقلة التوصل لصفقة التبادل حتى الآن
lebanon 24
10/05/2024 23:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:43 | 2024-05-10
16:40 | 2024-05-10
16:24 | 2024-05-10
16:10 | 2024-05-10
15:57 | 2024-05-10
15:49 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24