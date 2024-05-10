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مسؤول إسرائيلي كبير: حماس رممت ذراعها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (الميادين)
Lebanon 24
10-05-2024
|
13:34
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