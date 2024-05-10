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حماس تعلن قصف تحشدات للإحتلال في رفح بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى (الميادين)

Lebanon 24
10-05-2024 | 14:54
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