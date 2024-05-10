Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: حرائق واسعة اندلعت في الشمال نتيجة رشقات صواريخ الكاتيوشا من لبنان

Lebanon 24
10-05-2024 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الشمال وتم رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان
lebanon 24
11/05/2024 02:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حرائق مستمرة في محيط مستوطنة كريات شمونة بعد استهدافها بالصواريخ مساء الجمعة
lebanon 24
11/05/2024 02:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انطلاق صفارات الانذار في عدد من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار من لبنان (الميادين)
lebanon 24
11/05/2024 02:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي عن مرغليوت بعد استهدافها بصواريخ من جنوب لبنان
lebanon 24
11/05/2024 02:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2024-05-10
18:58 | 2024-05-10
18:55 | 2024-05-10
18:49 | 2024-05-10
18:46 | 2024-05-10
18:33 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24