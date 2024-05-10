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المتحدث باسم الحركات المسلحة بدارفور للحدث: القصف المدفعي من جانب الدعم السريع على الفاشر خلف ضحايا مدنيين

Lebanon 24
10-05-2024 | 15:49
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