الخارجية الأميركية: من المعقول تقييم أن الأسلحة الأميركية استخدمتها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول في حالات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي

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