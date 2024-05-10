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مندوب السعودية بالأمم المتحدة: نأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من تمرير قرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين

Lebanon 24
10-05-2024 | 17:31
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