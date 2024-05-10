Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: لم تعد هناك منطقة آمنة للمدنيين في غزة

Lebanon 24
10-05-2024 | 17:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: القوات الفرنسية ستصبح هدفا فور ظهورها بمنطقة الصراع في أوكرانيا
lebanon 24
11/05/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: هناك فرق جوهري بين موقف أميركا وموقف بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (الشرق)
lebanon 24
11/05/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ل"الجزيرة مباشر": لن نعطي إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب في المنطقة
lebanon 24
11/05/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح مدينة رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية وتوفير الحماية التامة للمدنيين
lebanon 24
11/05/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2024-05-10
18:58 | 2024-05-10
18:55 | 2024-05-10
18:49 | 2024-05-10
18:46 | 2024-05-10
18:33 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24