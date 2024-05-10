Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: إسرائيل تملك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة لكن النتائج على الأرض تثير أسئلة جوهرية

Lebanon 24
10-05-2024 | 17:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن كان واضحا بأن الأهم من النيات هو النتائج وعلى إسرائيل تطبيق الإجراءات في أسرع وقت
lebanon 24
11/05/2024 02:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: اجتياح رفح سيضر بالمدنيين الفلسطينيين وسيزيد من العزلة الدولية لإسرائيل
lebanon 24
11/05/2024 02:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: من المعقول تقييم أن الأسلحة الأميركية استخدمتها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول في حالات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي
lebanon 24
11/05/2024 02:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع الجهود الأميركية لتدفق المساعدات لغزة
lebanon 24
11/05/2024 02:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2024-05-10
18:58 | 2024-05-10
18:55 | 2024-05-10
18:49 | 2024-05-10
18:46 | 2024-05-10
18:33 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24