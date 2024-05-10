الخارجية الأميركية: إسرائيل تملك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة لكن النتائج على الأرض تثير أسئلة جوهرية

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