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وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط كبار: لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات حزب الله (الجزيرة)

Lebanon 24
10-05-2024 | 18:58
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