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CNN: الولايات المتحدة تطلب إجابات من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تقرير عن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين

Lebanon 24
10-05-2024 | 23:10
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