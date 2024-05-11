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حزب الله يُعلن استهداف دشم ‏وتحصينات موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وبالقذائف المدفعية ‏

Lebanon 24
11-05-2024 | 01:07
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