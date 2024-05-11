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الجيش الإسرائيلي: قررنا العودة للعمل في جباليا شمالي غزة وإجلاء السكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك (الجزيرة)

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:06
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