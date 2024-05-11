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جنوب أفريقيا: ندعو المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل لعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة (الشرق)

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:41
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