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الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع وفد من الكونغرس تطورات غزة وجهود وساطة إنهاء الحرب (الجزيرة)
Lebanon 24
11-05-2024
|
06:24
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